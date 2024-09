Elisabetta Gregoraci il messaggio dal letto dell’ospedale dopo il secondo ricovero

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) –, ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni, non dimentica i fan e per aggiornare chi si preoccupa delle sue condizioni di salute condivide un video selfie sul proprio profilo Instagram. "Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che L'articolo, ildalilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.