Elezioni Usa 2024 il voto dei giovani potrebbe essere ancora decisivo

(Di giovedì 12 settembre 2024) (WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo il Center for information & Research on Civic Learning and Engagement nelleamericane del 2020 il 55% della popolazione tra i 18 e i 29 anni si è presentata alle urne, registrando un aumento consistente rispetto al 2016, anno in cui si presentò il 43%. Questa fascia di popolazione, costituita in gran parte da studenti universitari, ha permesso a Biden di aggiudicarsi ilpopolare. Per questo motivo diversi analisti si chiedono se con Kamala Harris la storia possa ripetersi. xp6/abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo