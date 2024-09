Eleonora Pieroni sfilerà con un abito speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) FOLIGNO – Ununico e, come èper la Quintana la sua madrina internazionaletorna a sfilare per il Corteo storico dopo due anni di assenza che l’hanno vista impegnata su diversi set e con il figlio. L’che indosseràè stato disegnato e realizzato dalle mani sapienti della maestra sarta Stefania Menghini ed è ispirato all’indossato da Maria Maddalena, arciduchessa d’Austria, Granduchessa di Toscana esposto alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Unparticolarmente prezioso perché interamente ricamato a mano: la zimarra in seta nera è ricamata a piccoli motivi in oro, argento, perle e pietre. L’sottostante è in seta oro pallido listato con passamaneria oro e nera, con ampie maniche a palloncino. Un ampio collo in pizzo écru incornicia il volto, i polsi ed il fazzoletto.