Dynamite 11 09 2024 La guerra di Moxley ha inizio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dalla Rupp Arena di Lexington, Kentucky. Questa puntata promette di essere esplosiva, con Jonpronto a spiegare le sue azioni contro Bryan Danielson e un importante Casino Gauntlet Match per determinare i prossimi sfidanti ai titoli di coppia. Lo show si apre con un video di Jonche parla delle sue motivazioni per aver attaccato Bryan Danielson.afferma che due anni fa formarono un gruppo di cui dovevano essere orgogliosi, un’idea che non poteva essere distrutta o soggiogata. “Non l’abbiamo fatto,” dice. Sostiene che gli ego sono fuori controllo in AEW e che non può più sopportarlo.ricorda che William Regal chiamava Danielson “il lottatore perfetto”, mentre lui stesso non è perfetto e non può fingere di essere altro. “Non sono un cattivo, ma non sono nemmeno un eroe,” dice.