Dedico molto tempo ai miei obiettivi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il glamour di Venezia e il grande debutto di Giulia De Lellis Quest’anno Venezia è piena di un nuovo tipo di entusiasmo per Giulia De Lellis. L’evento non solo mette in mostra la sua splendida presenza sul red carpet, adornata da un abito glamour realizzato in collaborazione con Marciano by Guess, ma segna anche una pietra miliare significativa nella sua carriera. Una pietra miliare nel cinema: il cortometraggio “101%” Quest’anno, Giulia fa il suo debutto cinematografico con un cortometraggio intitolato “101%”, diretto da Serena Corvaglia. In questo progetto, Giulia assume un ruolo da protagonista, interpretando un personaggio di nome Teresa. A soli 28 anni, con un seguito enorme di 5,5 milioni su Instagram, Giulia esprime immenso orgoglio per questa iniziativa. Perché “101%” è importante Giulia descrive “101%” come un progetto a leicaro.