Cosmi | Zanetti un unicum nel calcio italiano Continuità all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Javierricopre l’incarico di vicepresidente dell’Inter dal 2014, anno in cui Erick Thohir era ancora Presidente nerazzurro. Pupi ha conservato il suo ruolo nonostante due diversi passaggi di proprietà, come sottolineato da Serse. IL LEGAME – Javiere l’Inter vivono una storia che non si è mai interrotta dal momento in cui l’argentino ha indossato la maglia dei nerazzurri nel 1995. Dopo 19 anni disputati nel club meneghino e uno storico Triplete conquistato sul campo, in cui non ha mai fatto mancare sia la qualità che la mentalità agonistica, l’ex capitano interista è stato nominato vicepresidente dell’Inter da Erick Thohir, l’allora Presidente nerazzurro. Pupi ha continuato a conservare il suo ruolo nonostante il passaggio di proprietà dall’indonesiano alla famiglia Zhang e quello dal gruppo cinese al fondo americano Oaktree.