Boom dell’export cinese ad agosto | Usa e Europa tremano per la nuova avanzata di Pechino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024)ad. Un balzo di otto punti per i prodotti venduti danel resto del mondo che rischia di creare grossi problemi alla concorrenza, in primis i mercati europei e quello statunitense. Ildella Cina all’estero I beni del Dragone venduti all’estero sono aumentati per il quinto mese consecutivo e adle esportazioni hanno toccato il +8,7% su base annua. Un balzo notevole se si considera che le previsioni parlavano di un +6,5%. Il dato è allarmante perché si mescola all’andamento generale dei prezzi. Da mesi moltissimi prodotti cinesi hanno visto dei ribassi a conferma che il mercato interno non assorbe più il surplus manifatturiero.