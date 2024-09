Boccia-Sangiuliano Nordio | Non c’è nessun complotto l’8 settembre è passato…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Complotti? Non ci sono, l’8è passato”. Il ministro della Giustizia Carloin Transatlantico, rispondendo a una domanda del Fatto, nega le teorie della cospirazione contro la premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna rilanciate il 18 agosto e ancora oggi dal Giornale di Alessandro Sallusti a proposito delle rivelazioni di Maria Rosariache hanno provocato le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro. Il 18 agosto Sallusti aveva ipotizzato un’inchiesta della magistratura nei confronti di Arianna Meloni per traffico di influenze e oggi il direttore del Giornale lega questoal caso. Teoria della cospirazione che in questi giorni è alimentato anche da Palazzo Chigi che sta cercando talpe nei ministeri e teme l’allargamento della vicenda ad altre figure di Fratelli d’Italia e della famiglia.