All’allenatore della promozione in serie B Antonio Calabro la cittadinanza onoraria di Carrara

(Di giovedì 12 settembre 2024)per l’allenatoreCarrarese,, arteficestorica dei gialloblu inB. “Per il profondo legame che ha saputo stringere con i tifosi e con la città fin dagli inizisua esperienza professionale a. Legame che è stato senz’altro tra i fattori decisivi per la realizzazione dell’eccezionale impresa sportivaCarrarese Calcio, che sotto la sua guida tecnica ha ottenuto una indimenticabileinB dopo 76 lunghi anni di attesa“. È questa la motivazione per la quale il consiglio comunale diha conferito stamani, nel corsoconvocazione solenne in Comune, ladiCarrarese, che ha compiuto l’impresa di riportare inB la squadra di calcio cittadina.