Alaia | Scuola a Solofra segnale speranza per le aree interne

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ridare vita a unarappresenta sempre un momento diper una Comunità. In una fase in cui, soprattutto in provincia di Avellino, abbiamo lottato e lottiamo contro il dimensionamento scolastico, voluto dal Governo centrale, essere qui oggi è un piccolo miracolo che dimostra che i risultati si ottengono, specie se c’è una intensa sinergia istituzionale.” Così il Consigliere regionale di Italia Viva, Enzo, intervenuto stamani all’inaugurazione della nuovaprimaria di Sant’Agata Irpina a, alla presenza del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del Provveditore agli studi, Fiorella Pagliuca, e del Sindaco di, Nicola Moretti.