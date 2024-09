Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)DEL 11 SETTEMBREORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE ALTEZZA SPINACETO VERSO LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI: IN INTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO PER #INCIDENTE TRA #APPIA E #LAURENTINA E CODE PIU AVANTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIÙ AVANTI TRA TIBURTINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER LA METRO A, RIAPRE LA STAZIONE OTTAVIANO. PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI SPAGNA, FURIO CAMILLO E CIPRO.