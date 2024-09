Verso la 24esima Triennale il primo forum sulle disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (askanews) – “È stata una giornata intensa, bellissima, anche perché abbiamo ospitato ospiti straordinari che arrivano da tutto il mondo e che ci hanno aiutato a capire meglio come affrontare un tema importante, direi quasi necessario, ma molto complesso come quello delleche si manifestano in modi diversi ovunque, nelle differenze tra ricchezza e povertà”, aspettative di vita diverse che ci sono in parti diverse del mondo, a volte anche nella testa città,relative all’accesso ai servizi, all’accesso all’istruzione, alla scuola per esempio”. Così Stefano Boeri, presidente dellaMilano, ha raccontato ad askanews ildedicato ai temi e alle proposte dellaEsposizione Internazionale, dal titolo “Inequalities”.