Un robot in missione nella centrale nucleare di Fukushima

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Inizia l'operazione di bonifica di, unè stato mandato in uno dei reattori per recuperare del combustibile radioattivo Lo scorso martedì unè stato mandato inin uno dei tre reattori danneggiati delladi. Il suo compito era quello di recuperare un frammento di detriti di combustibile fuso, a circa tre settimane di distanza dal suo precedente tentativo, sospeso a causa di un imprevisto. Il recupero di questo piccolo campione dal reattore dell'Unità 2 è l'inizio della parte più impegnativa della disdell'impianto. Un'operazione inizialmente programmata per il 22 agosto, rimandata però nelle scorse settimane. Questo, come ha affermato il gestore dell'impianto Tokyo Electric Power Company Holdings, a causa di alcuni problemi tecnici. La TEPCO manda undi