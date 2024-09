Un po’ di Stranalandia alle Popolarissime nel ricordo di Cuniberti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ieri mattina Barbarae Alessandro Bergonzoni hanno portato a Stefano Benni 50 pagine del libroda autografare, per regalarle poi, nel pomeriggio, agli spettatori dell’iniziativa a cura dell’Archivio Pier Achille’per Pirro e per Segno’ al Giardino delle. Lì infatti, sui muri della cabina Enel di proprietà Acer, all’angolo tra via Casarini e via Malvasia, sono state scoperte due opere grafiche che rappresentano due dei meravigliosi animali disegnati 40 anni fa da Pirroper. Si tratta dello Spiolo che "non si vede ma c’è.