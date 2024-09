The Penguin | ritorno nell' universo di The Batman nella nuova anteprima di cinque minuti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Unadalla serie HBO ci riporta a Gotham City e alla lotta per il controllo del potere criminale della città "La gente ti sottovaluta, ma non io", sussurra Sofia Falcone (Cristin Milioti) a Oz (Colin Farrell) nel nuovo trailer esteso di The, la serie spin-off di Thein arrivo su Sky e in streaming su Now il 20 settembre prossimo. "Ho sempre saputo che eri capace di fare di più". Una settimana dopo la morte del gangster di Gotham Carmine Falcone (interpretato da John Turturro nel film di Matt Reeves), le strade di Gotham City, in seguito all'allagamento, sono sull'orlo di una guerra tra bande. Mentre Sofia e suo fratello Alberto (Michael Zegen) prendono le redini dell'impero del