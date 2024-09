Temptation Island 2024 Federica dimentica di fare una cosa prima di entrare nel villaggio e il pubblico la scopre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È ripartito martedì 10 settembre. La versione autunnale del rality dei sentimenti condotto da Filippi Bisciglia è pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori chedell’estate si sono intrattenuti con l’edizione classica, quella estiva. Il format è sempre lo stesso: 7 coppie che mettono in discussione il loro rapporto. Per 21 giorni i fidanzati e le fidanzate 21 giorni vivranno separati in due villaggi diversi, ovviamente non mancheranno i tentatori, 26 in totale. Alla conduzione sempre il super confermato e amatissimo Filippo Bisciglia. Tra le coppiee Alfonso. Originari di Napoli, i due stanno insieme da ben 8 anni, nonostante la giovane età di, che ha appena 20 anni. La coppia convive da circa un anno, ma la loro relazione è messa alla prova dall’esagerata gelosia di Alfonso.