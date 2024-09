Sofia di Svezia incinta del quarto figlio | le prime foto della principessa con il pancione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per vedere un bel fiocco – ancora non si sa di quale colore – dondolare sul portoneCasa reale svedese dobbiamo aspettare il prossimo febbraio. È allora che è prevista la nascita del– ofiglia – del principe Carlo Filippo di. Un nuovo royal baby. Il, per la coppia, dopo la nascita di Alexander, Gabriel e Julian. La lieta novella è stata data al mondo, dalla coppia, una settimana fa. Nemmeno il tempo di metabolizzare la notizia che lasi è mostrata in pubblico, insieme al marito, felice e in salute come non mai.