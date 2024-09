Salerno installata la scultura in acciaio simbolo della Mostra collettiva restArt – Timoria

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ieri mattina alle ore 12:00, in via Velia all’incrocio con via Roma, è stata inaugurata una nuova opera d’arte in, raffigurante ildell’infinito. Questarappresenta il logo” –, un evento artistico che si terrà a, presso il Complesso San Michele, dal 19 settembre al 13 ottobre 2024. Laè promossa dalla Fondazione Carisal con il sostegno economicoRegione Campania, tramite Scabec SpA, e con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, Banca Patrimoni Sella, Ricrea e Comieco. L’iniziativa si inserisce nel contestovalorizzazione artistica e culturale del territorio, offrendo uno spazio di riflessione e creatività. Alla cerimonia di consegna dell’opera alla città hanno partecipato diverse personalità di rilievo.