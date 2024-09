Rione Don Guanella | sorpreso in casa con la droga arrestato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Scampia,49enne per detenzione di cocaina: trovato incon 110 grammi diNella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere Dondove, all’interno della camera da letto e ben occultato, hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso complessivo di circa 110 grammi. Pertanto, un 49enne napoletano, con precedenti di, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articoloDonincon laproviene da Punto! - Il web magazine.