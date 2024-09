Renzi e il triplo carpiato su Bucci | E’ bravo con lui un buon lavoro Ma stiamo con il Pd Su X i suoi elettori basiti | Non ti capisco più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I piani di Matteoper il rientro in grande stile all’interno del centrosinistra stanno andando così così. A mettergli i bastoni tra le ruote non sono stati né Giuseppe Conte né il Fatto Quotidiano, come continua a ripetere l’ex premier. Ma il centrodestra e il sindaco di Genova Marcoche fino a oggi Italia Viva ha sostenuto: sarà proprio lui, il primo cittadino del capoluogo ligure, il candidato del centrodestra alle Regionali che sfiderà Andrea Orlando, scelto dal Pd e sostenuto già esplicitamente da Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle. E oracome fa? Va col centrosinistra al quale continua a citofonare? O segueche ha riempito di complimenti descrivendolo ogni giorno quasi fosse Fiorello La Guardia? Il leader di Iv ha impiegato quasi tutto il giorno e infine è stato costretto a sciogliere la riserva.