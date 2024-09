Quando prendersi cura di frutta e verdura aiuta l’integrazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) C’è la passione, ma anche la consapevolezza di quanto sia importante tenere vivo uno spazio di natura in città. "Il nostro obiettivo è avere un punto di contatto con qualcosa di naturale all’interno del quartiere – dichiara Gaia Crippa, una delle monzesi che si prendonodell’orto di via Luca Della Robbia, a Cederna –. Ognuno di noi è mosso da una grande passione per l’agricoltura e c’è anche chi è un vero e proprio esperto, come un professore del Mapelli, che è agronomo. Tra di noi facciamo dei turni in maniera tale che ogni giorno ci sia sempre una persona che passi adell’orto, anche in estate". "Il frutto del nostro lavoro – prosegue – è la produzione di ortaggi e piante che usiamo per consumo personale, ma soprattutto quello di mostrare alla cittadinanza cos’è un orto, come funziona, come ce ne si prende. Soprattutto con i bambini".