Pochettino nominato nuovo allenatore degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sito inglese: Mauricioè stato ufficialmentedopo la partenza di Gregg Berhalter. Berhalter venne licenziato dopo aver diretto una pessima stagione casalinga nella Coppa America, dove una sorprendente sconfitta contro Panama costrinse gli USA all’eliminazione nella fase a gironi.è stato subito indicato come il candidato a sorpresa per il ruolo, avendo lasciato il Chelsea dopo una sola stagione alla guida della squadra. L’argentino, che in precedenza aveva trascorso cinque anni di successi alla guida del Tottenham, conducendolo alla finale della Champions League 2018-19, ha ottenuto un sesto posto in Premier League nella sua unica stagione allo Stamford Bridge.