Perché non c' è da sorprendersi per le aggressioni al pronto soccorso di Foggia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo è un grande ospedale (come cantava Luca Carboni), in cui siamo tutti un po’ malati ma siamo anche un po’ dottori. Nello specifico, l’Italia è un grande policlinico di: da un lato ci scandalizziamo del fatto che dei cafoni malmenino i medici che devono curare loro o i loro cari, dall’altro però siamo i primi a mostrare esasperazione quando la sanità va a rilento, o lo specialista non azzecca la diagnosi, oppure il medico curante, orrore!, non ci timbra il certificato. Quest’ambivalenza rientra nel più vasto quadro della considerazione in cui teniamo gli esperti, continuamente sottoposti al sospetto che noi in fondo ne sappiamo più di loro.