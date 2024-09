Omicidio Viareggio arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)e braccialetto elettronico perDale braccialetto elettronico perDal, 65 anni, l’imprenditrice titolare di uno stabilimento balneare in Passeggiata aaccusata di aver ucciso Said Malkoun, 47 anni, cittadino algerino. Investendo più volte con l’auto l’uomo mentre camminava su un marciapiede in via Cop. Ad accusare la donna, arrestata con l’accusa divolontario, immagini di videosorveglianza. Nel video si vede un’auto bianca che investe più volte l’uomo mentre cammina su un marciapiedi, facendo ogni volta retromarcia per investirlo di nuovo.