Nazionali e minutaggio giocatori Serie A il Milan la squadra più spremuta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nonostante l’infortunio di Alvaro Morata, che avrebbe senz’altro in caso contrario giocato 180? con la Spagna, ilè laitaliana più “” dallein questa pausa del campionato per le sfide di Nations League in Europa e di qualificazione ai Mondiali o ai tornei continentali nelle altre zone del mondo. Come riporta Transfermarkt, sono ben 1.689 i minuti giocati da tesserati rossoneri in questa settimana didai vari Pulisic, Maignan, Theo Hernandez, Leao e tutti gli altri, compreso Bennacer che si è però gravemente infortunato dal ritiro dell’Algeria. Alle spalle del “Diavolo” troviamo la Roma, con 1.513 minuti giocati dai propri calciatori, sul podio anche l’Inter che si ferma a 1.485, davanti al Napoli che insegue al quarto posto con 1.374 minuti offerti alledei propri tesserati.