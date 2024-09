Milan Tijjani Reijnders trascina l’Olanda Paulo Fonseca gli cambia ruolo?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 11 settembre 2024), il centrocampista rossoneroe segna ancora: adessopensa al cambio ruolo, è sicuramente lui l’uomo più in forma del momento in casa. Il centrocampista olandese, infatti, è stato convocato dalla sua nazionale e ha giocato dal primo minuto entrambe le gare della Nations League, rispettivamente contro Bosnia e Germania. Schierato in un ruolo inedito, l’ex AZ si è fatto trovare subito pronto e ha risposto con delle grandi prestazioni. Non solo grandi prestazioni, il centrocampista rossonero ha anche trovato la via del goal in entrambe le gare e hato la sua Olanda. Ecco che allora, misterstarebbe pensando di optare per il cambio ruolo, visto che, da trequartista, ha messo in mostra grandissime qualità.