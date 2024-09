Max Esposito | Lukaku è un attaccante importante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Max, exdel Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Napoli? La cura di Conte sta dando piano piano i suoi frutti, anche grazie all’arrivo di. Undi peso cambia tutto, era un giocatoreper questa squadra e Conte lo sapeva. Sono arrivati anche gli scozzesi e la rosa è, il Napoli può ora lottare per i primi 4-5 posti. Rimarrei con i piedi per terra, vedremo con il tempo. La squadra è forte, ma i veri valori del gruppo li vedremo da qui a gennaio, poi dopo il giro di boa faremo delle valutazioni.