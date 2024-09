Ma con che faccia? Bronzo! | Reazione a Catena folle rivolta contro Pino Insegno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Altro giro, altra puntata di, il game-show condotto ogni sera dasu Rai 1, prima del Tg1. Un format inossidabile, campione di ascolti, puntata dopo puntata. E così eccoci all'edizione di mercoledì 11 settembre: riflettori puntati su uno degli studi più seguiti di Viale Mazzini. La sfida è tra le campionesse in carica, da Reggio Emilia, le "Volta Pagina", nome scelto in ossequio alla loro passione per la lettura. Il terzetto, che ha già vinto la bellezza di 86mila euro, è composto da Anna Laura, Antonella e Rosa. A sfidarli ecco i "Rubamazzo", anche loro dall'Emilia Romagna, una sorta di derby. I tre sono Nicole, Andrea e Michael, ed è quest'ultimo a spiegare che il loro nome è dovuto alla passione comune per il gioco delle carte.