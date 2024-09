Legge 104 | come funziona agevolazioni e differenze con l’indennità di accompagnamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – L’ordinamento italiano prevede una serie di misure di assistenza e integrazione sociale rivolte alle persone con disabilità o comprovate situazioni mediche critiche. Si tratta, ad esempio, della104 e dell'che, molto spesso, vengono accoppiate o addirittura considerate una il sinonimo dell'altra. Così non è, visto che le due misure prevedono dei differenti diritti, prestazioni e, oltre a rivolgersi a soggetti differenti. Nel caso della104 il beneficio viene concesso con il riconoscimento di un handicap, mentre per l’è necessario che vi sia un’invalidità totale (100 per cento) e permanente. Che cos’è la104 e cosa prevede Per rimarcare leesistenti tra104 eè necessario partire da una conoscenza approfondita di entrambe le misure.