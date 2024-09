L’11 settembre 2001 e l’avanzata delle fake news

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) New York, 112021 – Sono passati 23 anni dall’attacco all’America, quando gli aerei dirottati dagli aerei colpirono le Twin Towers e, successivamente, il Pentagono. Un attentato che sconvolse il mondo: mai nessuna, prima d’allora, era riuscito a penetrare negli Stati Uniti.2021, l’Occidente si scoprì meno sicuro di quanto fossero in realtà. Le vittime a New York, colpita al cuore con l’attacco al World Trade Center, furono 2.753. Furono 184 quelle al Pentagono, 40 tra i passeggeri del volo 93. La più giovane tra i passeggeri dei voli dirottati dai terroristi fu Christine Hanson, che si era imbarcata a bordo del United Airlines Flight 175. Aveva due anni, stava andando per la prima volta a Disneyland. Il più anziano era Robert Norton. Si trovava a bordo dell’American Airlines Flight 11. Aveva 82 anni. Una tragedia che sconvolse il mondo.