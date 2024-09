Inter operazione turnover A Monza con vista sul City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una settimana ancora e sarà tempo di Champions League. L’partirà subito dal piatto forte: trasferta a Manchester contro ildi Guardiola. L’ultimo incrocio rievoca cattivi ricordi, una finale disputata come e meglio dei rivali, eppure persa tra mille rimpianti sotto forma di traverse, fantozziane ielle di Lukaku, occasioni mancate. In mezzo c’è un’altra trasferta, quella di, nell’U-Power Stadium in cui i nerazzurri hanno perso poche settimane fa l’amichevole contro l’Al-Ittihad. Non sarà più tempo di esperimenti, si giocherà per i punti veri e di sperimentale non ci sarà nemmeno l’undici iniziale, che pure presenterà delle modifiche rispetto all’ultimo impegno. Domenica partirà la prima settimana da tre impegni in sette giorni, a Inzaghi serve distribuire le forze tra più protagonisti.