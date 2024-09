Il debutto del ministro Giuli in Parlamento | Rivedrò le nomine di Sangiuliano Manca la parità di genere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Ci tengo a sottolineare che non mi sento affatto offeso dall'azione e dalle scelte dell'exGennaro Sanano che mi ha preceduto". Lo ha Alessandrointervenendo per la prima volta alla Camera dall'entrata in carica come nuovodella Cultura.ha risposto a un question time e per lui è stato unnell'Aula di Montecitorio. Il titolare della Cultura ha rimarcato come "la commissione su cui oggi stiamo discutendo", di cui gli aveva chiesto il deputato di Italia viva Davide Faraone, "è oggetto in queste ore di una mia attenta verifica e revisione" evidenziando che "è stata disposta la nomina di 15 personalità e non 18 come sostenuto dagli interroganti della commissione di esperti istituita ai sensi dell'articolo 26,2 della legge 220 barra 2016".