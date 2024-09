Il CSI celebra 80 anni di inclusione Grande festa sabato in Duomo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Questo non è un semplice evento ma la realizzazione di un sogno coltivato da mesi". Appare emozionato il Presidente del Centro Sportivo Italiano Massimo Achini durante la presentazione del Csi Day, lagiornata die di sport che si terrà14 settembre dalle 9 alle 20 in Piazza. Per undici ore il luogo simbolo di Milano verrà trasformato in un enorme villaggio sportivo che ospiterà migliaia di ragazzi di ogni età, oltre 600 società sportive affiliate al Csi e tanti volti noti dello sport italiano.