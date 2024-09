Harris contro Trump Percezioni attacchi mancati e un futuro incerto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I dibattiti presidenziali negli Stati Uniti riguardano generalmente più leche la sostanza vera e propria. Questo si è dimostrato vero anche nel primo, e forse ultimo, tanto atteso dibattito tra la vicepresidente Kamalae l’ex presidente Donald. Sebbene la candidata dem abbia avuto la meglio sul rivale repubblicano in uno scarico di aspettative e focalizzato più sugli aspetti visivi che su una discussione reale di politiche, non è riuscita a infliggere un colpo decisivo. È importante valutare un dibattito nel contesto delle aspettative. Poichéè rimasta in gran parte protetta dall’attenzione dei media dall’inizio della sua campagna a fine luglio, il dibattito ha rappresentato l’evento più critico della sua carriera politica.