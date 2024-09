Grande Fratello Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su una fidanzata di Temptation Island 13 | il nome

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La nuova edizione delsta per cominciare masembra essere già proiettato verso la seconda parte del reality ossia quella che va da gennaio ad aprile. In quel periodo, non a caso, entreranno nuovi concorrenti, molti dei quali già selezionati dal conduttore. Tuttavia potrebbe esserci un’aggiunta in extremis visto cheapprezzato molto unadella versione autunnale di. Non a caso, il padrone di casa sarebbe pronto a chiederle di partecipare.vuole Federica Petagna nel cast? Mentre la nuova edizione delscalda i motori, la versione autunnale diha fatto il suo debutto sul piccolo schermo di Canale 5. Ancora una volta il reality dei sentimenti si è rivelata la più vista della serata e ha presentato le nuove coppie in gioco.