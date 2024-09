Gastone Mariotti spiega i segreti della Vis | | Buona squadra Stellone fa la differenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Stagione 79-80, la società smantella la Vis che tanto bene aveva fatto in C2, per affidarsi solo ai giovani del posto con la direzione di un ds esperto come Leandro Leonardi. La tribuna Prato si svuota, ma alcuni tifosi restano: nascono i Vis Boys. In campo, allenati da Gerardi, un manipolo di ragazzi che miracolosamente si salvano. Tra questiche dopo un anno a Fermo e a Forlimpopoli (ha giocato anche a Urbino e a Fermignano) tornerà nell’83-84 a Pesaro per vincere il campionato di Promozione con Cantone allenatore in una delle Vis più spumeggianti del secolo (Talassi 25 gol, Filipini 22,10) perdendo solo (ai rigori) lo spareggio con il Monturano ad Ancona: "Una partita ancora indigesta", dice l’ex tecnico di Fossombrone e Atletico Gallo che segue ancora la Vis. Con l’Arezzo era allo stadio. Con il Legnago l’ha vista in Tv.