Foggia auto pirata travolge uno scooter con a bordo due braccianti di Borgo Mezzanone | un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un bracciante èe uno è, a quanto si è appreso, in maniera grave, dopo essere stati travolti da un’il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito: il mezzo è stato trovato poco distante abbandonato sul ciglio della strada. L’incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne dinelno. Secondo una prima ricostruzione le vittime,del Mali, erano adi unoquando sono stati travolti dall’. Per uno dei duenon c’è stato nulla da fare. L’altro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il policlinico di. Sul posto gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto individuare l’re dell’investimento.