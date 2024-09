Firenze le migliori schiacciata con l’uva in gara Chi vincerà?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - Il Consorzio Vino Chianti sarà tra gli sponsor dello storico concorso “La migliorcon”, che si terrà mercoledì 18 settembre alle 11 al ristorante biologico Opera 83 Natural Kitchen in via Torre degli Agli 83. Il consorzio contribuirà con alcune bottiglie di vino Chianti d.o.c.g. che saranno utilizzate come premio per il vincitore del concorso e in accompagnamento alla degustazione delle schiacciate. Al concorso, giunto alla settima edizione e organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella, sono previsti 20 partecipanti tra pasticcerie e forni dell’area metropolitana fiorentina. Le schiacciate saranno assaggiate da una giuria di dieci persone, suddivisa tra giuria tecnica (fornai e pasticceri) e popolare (insegnanti, giornalisti, imprenditori).