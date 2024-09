Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo il settimanale Chi conferma la rottura | Le loro strade si sono separate

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La relazione traedha sempre attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per laevidente complicità e passione, spesso mostrata senza troppi filtri. Nonostante ciò, da alcuni mesi si rincorrono indiscrezioni che parlano di unatra l’attore e la ballerina, alimentate da segnali che sembranore il peggioramento della situazione. In particolare, il compleanno diha fatto scattare ulteriori sospetti. L’attore ha festeggiato senza la presenza di, un’assenza che ha fatto molto discutere. I due, solitamente molto presenti sui social, non appaiono più insieme da tempo: niente foto di coppia, nessuno scambio di commenti, né like o cuoricini. Questo silenzio social è stato interpretato come un indizio evidente della crisi in atto.