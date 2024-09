Duemila pannelli fotovoltaici a fuoco in Sardegna | si indaga per incendio doloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)nella notte tra il 9 e il 10 settembre a Tuili, in. Le operazioni di spegnimento del rogo non si sono ancora concluse, ma gli investigatori sono quasi certi che si sia trattato di un rogo. Va in fumo il progetto di un impianto fotovoltaico – L’è scoppiato attorno alle 4 del mattino e si è propagato velocemente fino alla zona nella quale erano accatastati i, un’area priva di videosorveglianza e ricca di cavi elettrici e altro materiale che potrebbe aver innescato un corto circuito. Le fiamme, anche a causa del forte maestrale, hanno rapidamente bruciato iche appartenevano alla multinazionale polacca Greenvolt Powerc, società che aveva acquistato l’appezzamento andato aper realizzare, appunto, un impianto fotovoltaico.