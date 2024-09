Divino Amore cocaina Crystal e crack in casa | arrestato 31enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – La sera scorsa i carabinieri della Stazionehanno arresto in fragranza unper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato per un controllo da una pattuglia alle ore 23 circa, durante il quale è stato trovato con una modica quantità di droga: pochi grammi frae pasticche. Aveva con sé anche 1300 euro circa. Nella successiva perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione i militari hanno rinvenuto mezzo chilo di droga, tra, insieme ad altri 7500 euro in contanti. Il giovane è statoin attesa del rito direttissimo e l’arresto è stato convalidato.