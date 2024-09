Come finisce il film The Innocents? La violenta minaccia di Ben

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alla fine delhorror del 2021 The, diretto da Eskil Vogt, le sorelle Ida e Anna sconfiggono Ben, un ragazzo con poteri telecinetici e intenzioni malvagie. Dopo una serie di eventi tragici, tra cui la morte di Aisha, una bambina con abilità empatiche, Ida e Anna si confrontano con Ben in una battaglia mentale. Grazie al supporto di Ida, Anna riesce a prevalere, uccidendo Ben e ponendo fine alla sua. Al centro della trama, ci sono proprio le sorelle Ida e Anna, che si trasferiscono in un nuovo sobborgo con i genitori. La relazione tra le due è inizialmente tesa a causa dell’autismo non verbale di Anna, che provoca in Ida sentimenti di frustrazione. Tuttavia, le cose cambiano quando incontrano altri bambini del quartiere, Ben e Aisha, che nascondono poteri soprannaturali.