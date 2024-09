CdS – Lazio per Basic c’è l’ultima pista turca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-11 09:37:29 Il Corriere dello Sport: ROMA – Due esuberi, ma più che loro è lain cerca di squadra per provare a cederli. È caccia all’occasione dell’ultimo minuto, difficile che si riesca nell’impresa., spunta unaperPerè sfumata la possibilità Hajduk Spalato, potrebbe aprirsi in extremis unaalternativa, almeno stando alle voci provenienti dalla Turchia, dove il mercato in entrata chiuderà questo venerdì. Il centrocamsarebbe finito nel mirino dell’Antalyaspor, 4 punti in classifica dopo le prime 4 giornate di Super Lig. Squadra e rosa da metà classifica. Il croato sperava di tornare in patria, non è stato trovato l’accordo sulla percentuale di ingaggio che laavrebbe dovuto riconoscergli, è rimasto a Formello e ora il club spera in un’altra soluzione all’estero.