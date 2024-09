Caro Tari l’azienda unica per risparmiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Un incontro proficuo" e, per i presidenti delle Commissioni Affari generali (Luca Cappanera) e Ambiente (Giorgia Fiorentini), utile anche a "chiarire alcune imprecisioni e grossolani errori dichiarati dalle opposizioni nei giorni scorsi: è stato infatti confermato che gli aumenti dellaffa della Tassa sui rifiuti sono stati decisi dall’Arera e hanno riguardato tutta l’Italia, non certo il solo territorio di Falconara". Queste le parole pronunciate dai due consiglieri di maggioranza a margine della seduta (congiunta) organizzata lunedì scorso, alla quale – come anticipato dal Carlino – ha preso parte il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto. In Sale del Leone anche l’amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara Giovanna Fraternali.