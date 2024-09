Berrettini si fa in 3 | memoria di ferro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteoricorda tutto alla perfezione, è anche meglio di un computer: la dichiarazione inaspettata sorprende i tifosi. Con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fuori dai giochi, va da sé che spetti a lui fare gli onori di casa e vestire i panni del trascinatore. Lo sarebbe stato anche in presenza dei due colleghi, a dirla tutta, ma così lo è in maniera ufficiale, oltre che ufficiosa. Perché sarà Matteo, in quel di Bologna, il leader della Nazionale azzurra. Anche Matteoha ricevuto la convocazione in Coppa Davis (Instagram) – Ilveggente.itLa fase a gironi è iniziata ieri, ma l’Italia scenderà in campo oggi e sono tutti curiosi di scoprire se le scelte del capitano Filippo Volandri riusciranno a compensare, effettivamente, l’assenza del numero 1 e del numero 2 del Bel Paese. Quel che è certo è che il romano, dal canto suo, ce la metterà tutta.