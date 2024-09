Al via la prima Summer School ambito elettronico apripista per il nuovo Its

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bergamo. Unadedicata all’elettronica e, in prospettiva, unITS per attrarre i giovani e formare risorse altamente qualificate in un settore considerato sempre più strategico e pervasivo, perché sostiene molti trend in forte sviluppo come la trasformazione digitale, le applicazioni smart in genere, i processi di elettrificazione legati agli investimenti in chiave green. È il progetto lanciato da Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo, in collaborazione con quattrorie aziende – Aesys, Eutron, FAE Technology, Lovato Electric – e la fondazione ITS Lombardia Meccatronica. Laha preso il via questa mattina, nel laboratorio territoriale SMILE di Servizi Confindustria Bergamo, al Kilometro Rosso, e si concluderà il 13 settembre.