Akira | la splendida 35Th Anniversary Limited Edition 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray del film in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Suè attualmente possibile recuperare, grazie a un'offerta a tempo, l'edizione(4KHD + 2 Blu-Ray) discontata. Quando si parla di, ci si confronta con una pellicola che ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'animazione mondiale e sulla cultura pop, portando l'animazione giapponese a un nuovo livello di riconoscimento internazionale. Ilha rivoluzionato il modo in cui l'animazione era percepita, mostrando che poteva raccontare storie complesse, mature e visivamente ambiziose, molto oltre i confini dell'intrattenimento per bambini. La sua estetica cyberpunk, il design dettagliato e l'uso pionieristico di effetti speciali influenzarono profondamente non solo l'industria dell'animazione, ma anche, videogiochi e opere di fantascienza occidentali.ha ispirato registi e creatori in tutto il