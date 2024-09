A X Factor 2024 arriva l’X Pass!

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Xtorna con la sua diciottesima edizione, portando una serie di significative innovazioni. L’edizionedel celebre talent show, disponibile su Sky Uno, segna un punto di svolta nel processo di selezione dei concorrenti grazie all’introduzione dell’X. Questo privilegio speciale, che i giudici possono assegnare, offre ad alcuni potenziali partecipanti la possibilità di progredire nel concorso anche in mancanza del totale consenso della giuria. Ma le innovazioni non finiscono qui: per la prima volta la finale del talent show si svolgerà in un luogo pubblico, la Piazza del Plebiscito a Napoli. L’edizioneè destinata a rinfrescare una formula vincente, alimentando l’entusiasmo dei telespettatori.