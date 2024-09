A Palazzo del Reduce c’è una Benevento in miniatura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPresso le vetrine a piano terra del “del”, in via Traiano a, sono esposte le riproduzioni indei principali monumenti storici di. Le opere sono realizzate esclusivamente con materiali naturali: pietra, marmo, cemento, terracotta, legno, ferro; sono riprodotti anche gli interni con impianto di illuminazione. È presente inoltre la mappa della città con la localizzazione degli stessi, una descrizione storica in italiano ed un QRCODE con la traduzione in inglese. L’autore delle miniature, che rappresentano un vero “info point”, visto anche l’interesse suscitato da parte di tanti turisti, è il dottore Cosimo Miraglia ortopedico di San Giorgio la Molara. Con queste riproduzioni l’autore cristallizza più periodi della storia della Città.