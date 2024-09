Yamal | Da piccolo mi allenavo con i miei cani dribblare un cane è la cosa più difficile da fare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Lamine, a soli 17 anni, è già un pilastro del Barcellona e della Nazionale spagnola, con cui quest’anno ha vinto l’Europeo. La sua intervista a L’Equipe.: «Damicon i. Sogno la Champions e il Mondiale» Ci hanno detto che da bambino non lasciavi mai il tuo pallone. E che se qualcuno te lo toglieva perché era ora di mangiare o dormire, iniziavi a piangere «E’ vero! Ricordo che quando andavo a scuola, lo portavo in una borsa. Poco prima di entrare in classe, lo nascondevo nello zaino, perché l’insegnante non voleva che lo mettessi sul banco. A casa, mi piaceva giocare a calcio con i. Mio padre ha detto che non avevo nulla di cui preoccuparmi, che non mi avrebbero morso, quindi mi divertivo con loro.unè lapiùda. Era come un allenamento per me».